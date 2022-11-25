Одна из них использовала генератор в помещении.

В Киевской области сразу две семьи пострадали от отравления угарным газом.

В результате пострадал маленький ребенок, также погиб мужчина, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в своем Telegram-канале. Первый случай произошел в селе Бобрица (Бучанский район).

"Семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении", - сообщил Небытов.

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В результате отравления погиб мужчина, его жену медицинские работники успели госпитализировали в больницу.

В Гостомеле же угарным газом отравилась целая семья. Сперва стало плохо 72-летней бабушке, потом 4-летней внучке. Также ухудшилось состояние у 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

"В который раз предостерегаю: не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. Вовремя проверяйте исправность работы газовых приборов и вентиляции! Заботьтесь о своем здоровье и жизни!" - подчеркнул начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Отключение света в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киевской области в результате атаки пострадали более 30 человек, в Вышгороде погибли 6 человек.

Сразу после этого по всей стране начались проблемы с водой, светом и отоплением. Также проблемы с электроснабжением возникли в Молдове.

Ранее журналисты Forbes опубликовали три варианта блэкаута в Украине.

24 ноября в ДТЭК сообщили, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа до увеличения объема электроэнергии, которая будет поступать в столицу.

Напомним, что ранее в Балаклее цела семья погибла из-за отравления угарным газом - они включали газовые конфорки, чтобы согреться.

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