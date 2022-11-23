Ударам подверглись жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

По предварительной информации, российские оккупанты выпустили по Украине до 65 крылатых ракет Х-101.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

"По предварительной информации, было применено до 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых сбита Силами обороны Украины. Ударам подверглись жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, этой ночью противник нанес два ракетных удара по Запорожской области и совершил пять обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.

В Одесской области обломками сбитой вражеской ракеты разрушено хозяйственное сооружение, погибло два десятка домашних птиц.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", что во время массированного ракетного удара по всей территории Украины, в зоне ответственности ОК "Пивдень" зафиксированы пуски ракет как воздушного базирования типа Х-101, так и морского типа "Калибр". Силами противовоздушной обороны сбиты 15 крылатых ракет: 10 - над Черкасской, 1 - над Николаевской, по 2 - над Одесской и Винницкой областях.

"Обломками сбитой ракеты разрушено одно хозяйственное здание в Одесской области, где убиты почти два десятка домашних птиц. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что атакован объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области, где ранено одно гражданское лицо.

Ракентий удар РФ: детали

23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку по Украине. Ударам подверглись жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

Из-за российских обстрелов в среду, 23 ноября, поставки воды приостановлены во всем Киеве. Жителей города просят по возможности запастись водой.