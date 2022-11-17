Самое главное – необходимо ознакомиться с инструкциями по эксплуатации газовых приборов и соблюдать их.

В Министерстве энергетики дали советы по безопасной эксплуатации газовых приборов, которыми все чаще стали пользоваться украинцы из-за отключения электроэнергии.

Как говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook, чтобы предотвратить нежелательные последствия, нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций.

"Из-за холодов и отключения электроэнергии граждане активнее пользуются газовыми приборами – как обычными кухонными плитами, так и разнообразными портативными или туристическими горелками. И часто пренебрегают правилами безопасности, подвергая риску себя и близких", - говорится в сообщении.

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во-первых, ознакомиться с инструкциями по эксплуатации газовых приборов и соблюдать их;

во-вторых, следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу к включению и при работе газовых приборов;

третье: периодически очищать дымоход;

четвертое: после окончания использования газа закрыть краны на газовых приборах и перед ними;

пятое: при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

Кроме того, при внезапном прекращении подачи газа следует немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 104.

В Минэнерго советуют при появлении в помещении запаха газа:

немедленно прекратить использование газовых приборов; перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения; вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104 (из незагазированного помещения); сообщить окружающим о мерах по предотвращению, вывести людей из загазованного помещения.

"Важно в таком случае не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками. Кроме того, перед входом в подвалы и погреба следует убедиться в отсутствии запаха газа до включения света или зажигания огня", - говорится в сообщении.

Работников предприятий газового хозяйства необходимо допускать в помещение после предъявления ими служебных удостоверений в любое время суток.

Сообщать предприятию газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более одного месяца. Также напоминается, что владельцы домов и квартир должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обледенения и закупорки.

Как сообщал УНИАН, из-за отключения электроэнергии украинцы вынужденно начали использовать газовые приборы, электрогенераторы и другие альтернативные способы питания и подогрева.

Сейчас в Украине из-за неправильного использования энергетического оборудования все чаще фиксируются случаи бытового травматизма и аварий.

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