Майя Санду указала, что нельзя верить стране, которая убивает одних и оставляет без света других

После российской атаки по Украине в Молдове начались проблемы с электроснабжением. В Кишиневе заявили, что не могут доверять Москве, которая убивает и оставляет людей без тепла и света.

"После бомбардировки Россией украинской энергосистемы в течение последнего часа у нас массовые отключения электроэнергии. Повторяется ситуация 15 ноября", - цитирует местное издание Newsmaker вице-премьера Андрея Спыну.

При этом он указал, что оператор сети занимается восстановлением работы электросети. По некоторым данным, свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, Комрате, Хынчешта, а также в Приднестровье.

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В свою очередь президент Майя Санду в Facebook написала, что Молдова не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

"Россия погрузила Молдову во тьму. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые дома и энергетическую инфраструктуру. (…) Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас без света и тепла, который намеренно убивает людей только для того, чтобы держать другие народы в нищете и унижении. Как бы ни было трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Молдовы должен быть в направлении свободного мира", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что без света осталась вся Одесская область. Также сообщалось о перебоях с водой.

Ракетный удар по Украине 23 ноября - что известно

Украинские города 23 ноября подверглись новой атаке россиян. О "прилетах" сообщили во Львовской, Хмельницкой, Винницкой и других областях.

В Украине экстренно отключили электроэнергию. При этом в "Укрэнерго" предупредили, что устранение последствий ударов могут затянуться на сутки.

Кроме того, стало известно, что от энегосистемы отключены энергоблоки Хмельницкой и Южноукраинской АЭС.

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