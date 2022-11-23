В Вышгороде пострадал 31 человек.

В Киевской области в результате ракетной атаки России 23 ноября пострадали более 30 человек.

"35 пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов. В Вышгороде - 31 человек. Пострадавшие в больницах, всем оказывается помощь", - сообщил в Telegram-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Кулеба добавил, что люди с осколочными ранениями "отказываются от помощи и оказывают ее тем, кому она нужна больше".

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"В Чабанах один пострадавший и разрушен частный дом. В Глевахе - один человек пострадал. В Украинке - трое. Все под наблюдением медиков", - написал председатель ОВА.

Ракетная атака России 23 ноября

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, Россия в очередной раз осуществила массированную атаку по Украине. Ударам подверглись жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по Украине.

Глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в результате попадания ракеты в многоэтажный жилой дом в Вышгороде четыре человека погибли, 27 пострадали.

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