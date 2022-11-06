В Балаклее Харьковской области, которую в сентябре освободили от оккупантов, из-за отравления угарным газом погибла семья из четырех человек. Среди умерших – два ребенка.
Как заявили в пресс-службе полиции Харьковской области, о случае сообщила родственница погибших. В результате инцидента скончались 59-летняя женщина, 34-летний мужчина, а также девочки 6 и 13 лет.
"Заявительница рассказала, что из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки в качестве подогрева. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и газовой службы во время осмотра установили, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала", – добавили в полиции.
Согласно заключению эксперта, причиной смерти семьи стало отравление угарным газом.
Деоккупация Балаклеи
8 сентября 2022 года украинские военные освободили от российских оккупантов Балаклею Харьковской области. Захватчики находились в городе шесть месяцев.
Уже 15 сентября поезд "Укрзализныци" уже совершил первый рейс в освобожденный город. Тогда сообщалось, о полном вагоне пассажиров.
В то же время остается высокая угроза обстрелов и минная опасность. В начале октября в Балаклее машина скорой помощи подорвалась на вражеской мине, когда направлялась по вызову к пациенту. Один человек погиб, а второй получил серьезные ранения.
Вас также могут заинтересовать новости:
- ВСУ уничтожили батальон "мобиков" на Луганщине, ликвидированы сотни россиян – СМИ
- Аналогия с гитлеровскими временами: эксперт рассказал о борьбе за удержание власти в РФ
- "Есть хорошие новости": Гайдай рассказал о продвижении ВСУ на Луганщине
- Из-за российских обстрелов Киев может окунуться в полный блэкаут – Кличко