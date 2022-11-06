Из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки в качестве подогрева.

В Балаклее Харьковской области, которую в сентябре освободили от оккупантов, из-за отравления угарным газом погибла семья из четырех человек. Среди умерших – два ребенка.

Как заявили в пресс-службе полиции Харьковской области, о случае сообщила родственница погибших. В результате инцидента скончались 59-летняя женщина, 34-летний мужчина, а также девочки 6 и 13 лет.

"Заявительница рассказала, что из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки в качестве подогрева. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и газовой службы во время осмотра установили, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала", – добавили в полиции.

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Согласно заключению эксперта, причиной смерти семьи стало отравление угарным газом.

Деоккупация Балаклеи

8 сентября 2022 года украинские военные освободили от российских оккупантов Балаклею Харьковской области. Захватчики находились в городе шесть месяцев.

Уже 15 сентября поезд "Укрзализныци" уже совершил первый рейс в освобожденный город. Тогда сообщалось, о полном вагоне пассажиров.

В то же время остается высокая угроза обстрелов и минная опасность. В начале октября в Балаклее машина скорой помощи подорвалась на вражеской мине, когда направлялась по вызову к пациенту. Один человек погиб, а второй получил серьезные ранения.

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