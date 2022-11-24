В столице уже запитана вся критическая инфраструктура.

В Киеве свет будут включать на 2-3 часа до увеличения объемаэлектроэнергии, которая будет поступать в столицу.

Как заявил в эфире информационного телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, ситуация в энергосистеме в Украине в целом сложная, но контролируемая.

"Я думаю, что в ближайшие часы большинство потребителей можно будет заживить... И начнутся графиковые отключения...", - предположил исполнительный директор ДТЭК.

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Он также добавил, что в настоящее время в Киеве заживлена ​​вся критическая инфраструктура.

"Где-то у 30% населения есть сейчас питание в Киеве. Будем понемногу начинать переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии, которая будет в Киев поступать...", - сказал Сахарук.

Он напомнил, что в результате вчерашней атаки на одно из предприятий ДТЭК пострадал один его сотрудник, который находится в больнице.

"Что касается оборудования предприятия, то оно значительно повреждено, но мы видим, каким образом его восстановить. Мы уже возобновили работу других предприятий нашей компании после произошедшего вчера отключения. Все они начали уже производить электроэнергию и подавать ее в сеть", - рассказал. Сахарук.

Удары России по украинской энергетике - ситуация в Киеве

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине, ударив по объектам критической инфраструктуры в нескольких областях. В частности, в небе над Киевом зафиксировали 31 вражескую ракету, 22 из них сбили украинские защитники.

Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения, в том числе и столица. Впрочем сегодня утром водоснабжение в Киеве было в основном восстановлено.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что в Киеве до стабилизации ситуации в энергосистеме увеличат интервал движения метро до 10 минут. Однако уже сегодня, 24 ноября, в КГГА сообщили, что вечером 24 ноября и утром 25 ноября киевское метро сократит интервалы движения поездов.

По состоянию на 17:20 24 ноября 70% жилого фонда Киева находится в режиме аварийного отключения электроэнергии, рассказали ранее в Киевской городской военной администрации. Также ремонтные и аварийные бригады Киева в усиленном режиме работают над восстановлением теплоснабжения.

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