Российская Федерация регулярно атакует украинские объекты энергетики, после масштабного удара 23 ноября до сих пор многие пользователи без света и воды.
Поэтому журналисты Forbes опубликовали три варианта блэкаута из отчета, который есть в распоряжении правительства.
Первый сценарий. Блэкаут на Левобережье
При таком сценарии РФ наносит удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны и бьет по электростанциям на Левобережье. Без света из-за такого развития событий на 12 часов - сутки останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Частично – Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева.
Второй сценарий. Блэкаут всей страны
Россия при таком сценарии атакует электростанции и подстанции по всей стране. И Украина будет подключена к европейской энергосети, но придется сидеть без света от 12 до 24 часов всей подконтрольной Киеву территории.
Третий сценарий. Блэкаут всей страны до 7 дней
РФ при худшем сценарии нанесет серии массированных ударов по открытым распределительным устройствам атомных станций и по подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской. Вероятна вообще остановка АЭС, их не смогут заживить в течение 2 часов. Тогда прежде всего восстановят соединения украинской и европейской энергосистем.
"Электроэнергия приоритетно будет идти на нужды коммунальных служб и населения. До 7 дней может потребоваться, чтобы возобновить работу атомных электростанций. Только после этого будет запитана промышленность", — описывают журналисты Forbes худший сценарий блэкаута в Украине.
Блэкаут в Украине: грозит или нет
Россия наносит массированные ракетные атаки по энергообъектам Украины, начиная с 10 октября 2022 года. 15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы нашей страны с начала полномасштабной войны.
19 ноября Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.
23 ноября Россия вновь нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пережила блэкаут. Сейчас многие пользователи все еще без электро- и водоснабжения.
Украинцев предупредили, что при условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными.
22 ноября гендиректор энергоснабжающей компании YASNO (субхолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко назвал маловероятным возникновение в Украине "энергетического апокалипсиса".