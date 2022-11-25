РФ при худшем сценарии нанесет серии массированных ударов по открытым распределительным устройствам атомных станций и по подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской.

Российская Федерация регулярно атакует украинские объекты энергетики, после масштабного удара 23 ноября до сих пор многие пользователи без света и воды.

Поэтому журналисты Forbes опубликовали три варианта блэкаута из отчета, который есть в распоряжении правительства.

Первый сценарий. Блэкаут на Левобережье

При таком сценарии РФ наносит удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны и бьет по электростанциям на Левобережье. Без света из-за такого развития событий на 12 часов - сутки останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Частично – Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева.

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Второй сценарий. Блэкаут всей страны

Россия при таком сценарии атакует электростанции и подстанции по всей стране. И Украина будет подключена к европейской энергосети, но придется сидеть без света от 12 до 24 часов всей подконтрольной Киеву территории.

Третий сценарий. Блэкаут всей страны до 7 дней

РФ при худшем сценарии нанесет серии массированных ударов по открытым распределительным устройствам атомных станций и по подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской. Вероятна вообще остановка АЭС, их не смогут заживить в течение 2 часов. Тогда прежде всего восстановят соединения украинской и европейской энергосистем.

"Электроэнергия приоритетно будет идти на нужды коммунальных служб и населения. До 7 дней может потребоваться, чтобы возобновить работу атомных электростанций. Только после этого будет запитана промышленность", — описывают журналисты Forbes худший сценарий блэкаута в Украине.

Блэкаут в Украине: грозит или нет

Россия наносит массированные ракетные атаки по энергообъектам Украины, начиная с 10 октября 2022 года. 15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы нашей страны с начала полномасштабной войны.

19 ноября Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия вновь нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пережила блэкаут. Сейчас многие пользователи все еще без электро- и водоснабжения.

Украинцев предупредили, что при условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными.

22 ноября гендиректор энергоснабжающей компании YASNO (субхолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко назвал маловероятным возникновение в Украине "энергетического апокалипсиса".

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