Мужчина разбил стеклянную витрину тротуарной плиткой, которая лежала рядом с магазином.

В центре Одессы злоумышленник проник в магазин одежды, переоделся в новые вещи и вынес товар на десятки тысяч гривен.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, кража совершена в магазине, расположенном на улице Екатерининской.

Установлено, что 21-летний горожанин ночью разбил витринное окно тротуарной плиткой, которая была сложена возле магазина, так как рядом благоустраивают территорию (меняют покрытие).

"Затем злоумышленник проник в помещение, переоделся в новый наряд и еще несколько вещей прихватил с собой", - сообщили в главке.

В правоохранительные органы обратились люди, которые услышали грохот. Задержали подозреваемого в нескольких кварталах от места преступления. Похищенную одежду стоимостью несколько десятков тысяч гривен у мужчины изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурант взят под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчины пытались погрузить в такси украденные подгузники - водитель "сдал" их полиции.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Лариса Козовая