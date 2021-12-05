В Одесском горсовете отметили, что виновен не только учитель.

В Одессе уволен учитель, силой тащивший ученика в кабинет директора.

Об инциденте сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, отметив, что это решение принято после того, как в социальных сетях появилась соответствующая видеозапись.

"Увидела кадры, где учитель силой тянет ребенка из класса. К директору. Учителя уволили. Правильно поступили. Не обсуждается. Как бы то ни было, поднять руку на ребенка означает выход из профессии", – отметила чиновница.

В то же время, по словам Буйневич, учителя школы, в которой произошел инцидент, говорят, что в учреждении имеют место постоянные нарушения дисциплины, срывы уроков, отсутствие понимания и поддержки родителей.

Читайте такжеВ Одессе во время урока на школьников обвалился потолок (видео)"Мол, беседы мы проводили, но… нет смысла. Куча жалоб от родителей, детям не дают учиться. В случаях, когда ребенок категорически отрицает нормы поведения, школа не должна выглядеть беззащитной", – добавила Буйневич.

В таких случаях имеется четкий алгоритм действий, к решению проблемы привлекаются психологи, ювенальная полиция, службы по делам детей и прочие. Однако в школе за помощью в соответствующие структуры не обращались, опасаясь огласки.

По словам Буйневич, очень часто поведение ребенка связано с проблемами физиологическими, психологическими, он нуждается в лечении, коррекции, специальном сопровождении. Это обязанность, в первую очередь, семьи.

Как подчеркивает руководитель, в школе, в которой уволен педагог, виновен не только он, к ответственности будут привлечены и другие люди.

О вышеназванном инциденте стало известно, когда в социальных сетях появилось видео, сделанное учениками. На нем запечатлено, как учитель буквально вытягивает из класса упирающегося подростка, затем тянет по коридору. Мужчина требует, чтобы школьник пошел с ним к директору, но тот упирается, садится на пол и кричит: "Нет!". Также на записи слышны голоса, крики и смех одноклассников подростка: одни – веселятся, другие – возмущаются.

Авторы видео утверждают, что это произошло в Киевском районе Одессы, в школе №82. Якобы шестиклассник попросился в туалет, педагог проигнорировал просьбу. После этого подросток начал его "троллить". При этом непонятно, ребенку действительно нужно было в уборную, или он нарушал дисциплину.

Ранее стало известно, что 30 ноября в одесском лицее "Олимпиец" повесился 15-летний парень. После трагедии друзья лицеиста сообщили, что ему угрожали.

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Автор: Лариса Козовая