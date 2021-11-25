Они показались ему подозрительными.

В Днепре полицейские задержали двоих мужчин, пытавшихся украсть 17 упаковок подгузников. О них сообщил в полицию таксист.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Инцидент произошел 24 ноября. Ночью мужчины вызвали такси на проспект Героев, однако прибывшему водителю они показались подозрительными, поэтому он вызвал на место полицейских.

По его словам, на мужчинах была грязная одежда, когда они вынесли из подъезда 17 упаковок подгузников и попытались погрузить их в его автомобиль.

Читайте такжеПод Полтавой пьяный пассажир пугал детей в маршрутке: у одного мальчика случилась истерика (видео)Мужчины не смогли ответить на вопросы прибывших патрульных.

Позже они признались инспекторам, что украли подгузники. Их доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина устроил погром в супермаркете, который накануне не смог ограбить.

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Автор: Виолетта Орлова