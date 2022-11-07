Роман Московченко организовывал христианские лагеря, где насиловал и развращал несовершеннолетних девушек

В Львове суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 49-летнего организатора христианских лагерей Романа Московченко, обвиняемого в изнасиловании и растлении несовершеннолетних девушек.

Об этом в Facebook сообщает Центр "Женские перспективы". Он сотрудничал вместе с адвокатами в оказании помощи пострадавшим по уголовным делам. Так, Галицкий районный суд Львова признал Московченко виновным в 147 эпизодах изнасилований и растлений несовершеннолетних.

В организации добавили, что львовского педофила отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, вероятно, пожизненное.

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Адвокат потерпевших Олег Иванов рассказал, что Московченко участвовал в заседаниях суда в режиме видеооконференции из психбольницы, с ним был рядом врач.

"Его состояние было таково, что он был неспособен ничего понимать и отвечать. На экране он был, но не реагировал и на вопросы не отвечал. Он признан невменяемым, поэтому ему назначили законного представителя – его мать. Она всегда была в зале судебного заседания", – добавил Иванов.

Адвокат также отметил, что если пациент будет выздоравливать и медицинская оценка это подтвердит, то суд вернется к рассмотрению обвинительного акта.

"Если же он не будет выздоравливать, то всю жизнь проведет в психиатрическом учреждении", - пояснил Иванов.

Пастор-педофил: что известно

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, житель Львова Роман Московченко с 2003 по 2018 годы работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе "Школа-гимназия святой Софии". От руководства заведения он получил разрешение на проведение в помещении собрания МХО "дети Христа". Там, а также в помещении, которое принадлежит храму "Святого Архистратига Михаила", он, по данным следствия, совершал преступления против несовершеннолетних.

В отношении Московченко было открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов по факту половых преступлений, совершенных с 2005 года в отношении шести девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Его обвинили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, половых сношениях с лицами, не достигшими половой зрелости, и в изнасиловании малолетних.

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