Речь идет об известном детском хоре "Зарница" в Киеве.

Бывшая участница Детского хора "Зарница" обвинила своего экс-руководителя, который имеет звание Заслуженного учителя Украины, в изнасиловании. Анна Хижняк рассказала об инциденте, однако не назвала фамилию мужчины, которому она выдвинула публичные обвинения.

"Всегда виноват насильник. Но, к сожалению, это правило не действует в хоре "Зарница", где Заслуженный учитель Украины приставал, домогался и даже насиловал несовершеннолетних девушек. И я стала одной из жертв. В хор я пришла в 2012, когда мне было 12 лет. Я переехала из другого города, где у меня не было друзей, но было много комплексов, которыми "он" воспользовался... После концерта я пошла занести костюм. Из преподавателей тогда был только "он". Это было после Нового года. "Он" начал меня поздравлять с праздниками, поцеловал в щеку - раз, поцеловал в другую щеку - два, засосал в губы, держа руки на моей груди - три. Шок. Непонимание. Ступор. Спасло то, что в кабинет зашла другая девочка", - написала Хижняк в Facebook.

Также девушка рассказала, что руководитель часто забирал ее для "занятий" в отдельном кабинете. По словам Хижняк, он приставал к ней в путешествиях:

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"В 2015 году после концерта в Скадовске мы ехали плацкартом домой... Ночью я просыпалась от того, что он лапает меня. Вокруг все спят. А напротив него на верхней полке (где по 4 места) спит его жена, которая также является руководителем этого хора. Страх. Страх закричать. Страх, что она может не спать и будет кричать и обвинять меня, что это я его соблазнила. И с этим страхом я ходила и молчала 9 лет... Лапание, приставание, секс. С несовершеннолетней мной"

Также она рассказала, что жена ее бывшего руководителя, на 35 лет моложе его. Хижняк сообщила, что эта женщина якобы тоже была жертвой мужчины, а потом "влюбилась" в него и родила ему детей.

"В 22 года я впервые нашла силы поделиться тем, что со мной происходило. Об этом узнал мой муж, который поддержал меня. Как вы думаете, каково это сказать своему мужу, что первым, кто у тебя был, это дед-извращенец, которому за 70, имеющий жену и двух сыновей? Дед, который водил тебя на отдельную квартиру, чтобы насиловать тебя. Дед, который в соседнем кабинете, гнет тебе голову, чтобы ты сделала ему м*нет, когда за стенкой его жена занимается пением с другими девочками", - пишет девушка.

Хижняк рассказала обо всем своим родителям. По словам девушки, они ее поддержали. Однако ей было трудно признаться матери в том, что она пережила.

"Моя мама сразу позвонила в это заведение и рассказала все директору. Мы устроили встречу... Я высказала все прямо в лицо и "его" уволили", - добавила Хижняк.

По словам девушки, ей поверили не все. Некоторые подруги из хора от нее отвернулись. Хижняк также рассказала, что о похожих случаях в хоре знали уже давно:

"Взрослые люди покрывали и до сих пор покрывают "его". Ради репутации заведения и потому что "человек хороший, зачем ему жизнь портить". Потому что в СССР надо о таком было молчать, потому что не дай Бог кто-то узнает... "Он" создал себе настоящий рай - женский хор, в котором "он" манипулировал детьми и насиловал"

Хижняк также написала, что сейчас у нее есть поддержка адвоката, психотерапевта и близких людей. Поэтому она просит других девушек, которые могли пострадать в этом хоре, не бояться об этом рассказывать.

Журналисты ТСН пообщались с девушкой. Она подтвердила информацию, которую написала в Facebook. Также Хижняк рассказала где происходило изнасилование:

"Было в заведении, которое я пока не могу назвать. Было на отдельной квартире, куда он водил, я уверена, не только меня. Происходило это все в Киеве. Когда все это происходило впервые, мне было 13 лет"

Также девушка рассказала, что сейчас она ищет свидетелей и готовит обращение к правоохранителям. По словам Хижняк, сейчас она не может называть фамилию своего экс-руководителя.

Кроме этого, ТСН из собственных источников узнал, о ком говорится в сообщении девушки. Журналисты связались с мужчиной. Он свою вину отрицает.

"Я даже не могу ничего сказать. В нашем Дворце, хоре такого не было. Я работал много лет. Не могу даже сказать, какова цель этой информации. Думаю, у нее какая-то цель. Шантажировать меня? За всю жизнь у меня не было врагов. Эту девушку я помню, сейчас она сценарист и режиссер. У меня никогда не было с ней конфликтов. С моей стороны надо что-то делать, чтобы поставить на место этого человека. С другой стороны - мне уже 81 год", - рассказал мужчина.

Напомним, ранее стало известно, что звезду сериала "Венздей" обвинили в изнасиловании.

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