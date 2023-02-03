Ранее организаторам пьяных вечеринок, где издевались и насиловали девушек, объявили подозрения.

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения организаторам пьяных вечеринок в столице, на которых издевались над девушками. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"60 суток содержания под стражей. Такую меру пресечения избрал Шевченковский суд Киева двум молодым людям, которые устраивали пьяные вечеринки в столице и выкладывали унизительные видео с девушками в Интернет", - написал он.

Как отметили в Киевской областной прокуратуре, меры пресечения в виде содержания под стражей "блогерам" избраны без возможности внесения залога.

Видео дня

Небытов напомнил, что 1 февраля следователи Киевской области совместно с криминальной полицией и прокурорами области провели обыски в Киеве и Ивано-Франковской области.

"Двух фигурантов задержали и объявили им о подозрении по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины относительно изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов. Досудебное расследование продолжается", - отметил руководитель полиции Киевcкой области.

"Пьяные вечеринки" в Киеве-что известно

Как сообщал УНИАН, на днях в соцсети опубликовали фото и видео с фигурантами алкогольных вечеринок, на которых девушек спаивают и издеваются над ними, пока те находятся в полубессознательном состоянии. Они давали девушкам транквилизаторы, а потом насиловали их.

2 февраля полиция Киевской области сообщила, что правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания двух организаторов пьяных вечеринок в Киеве, где издевались над девушками. Мужчинам было объявлено подозрение в изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.

Правоохранители установили, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео являются два товарища, которые и распространяли порно в Telegram-канале и Instagram.

Как заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, фигурантам дела может грозить до 7 лет заключения.

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