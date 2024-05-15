Александр Черненко и Владислав Ангулов убили жителя Краснодара, чтобы угнать его авто..

В Феодосии временно оккупированного Крыма двое российских военнослужащих, которые ранее были судимы, зарезали водителя такси.

Как сообщает ASTRA, 14 мая в селе Ближнее, которое входит в округ Феодосии, зарезали жителя Краснодара - 53-летнего Александра Сидоренко. Отмечается, что убитого мужчину нашли рядом с его машиной - Александр занимался частным извозом.

"Позднее по подозрению в убийстве Сидоренко задержали двоих российских военнослужащих - 29-летнего Александра Черненко из Краснодарского края и 26-летнего Владислава Ангулова из Кемеровской области", - говорится в публикации. Видео дня

По данным ASTRA, Черненко ранее был судим за умышленнее причинение тяжкого вреда здоровью и кражу, а Ангулов - "за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Сейчас, после задержания, один из фигурантов заявил, что убили таксиста с целью угона автомобиля. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело.

Напомним, в российском городе Арзамас мэр Александр Щелоков вручил орден Мужества семьи жестокого убийцы, отправившегося воевать против Украины из колонии, где отсиживал 9-летний срок. Награду получили родственники оккупанта Дмитрия Бута, его жертвой стала девушка, с которой преступник познакомился в баре.

В январе 2023 стало известно, что Бут погиб на Донбассе. При каких обстоятельствах это произошло и, сколько времени он провел на фронте, неизвестно. Однако в Арзамасе его увековечили - есть мемориальная плита с именем убийцы, а теперь его "догнала" награда.

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