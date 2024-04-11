Анатолий Бондаренко говорит, что нельзя в войне винить только Путина.

В 90-х очень популярной была группа "Нэнси", а песни "Дым сигарет с ментолом", "Девушка мечты" и другие звучали буквально из каждого утюга. Не странно, что солист группы Анатолий Бондаренко обрел бешеную популярность и узнаваемость в те времена.

Однако последнее время о нем абсолютно ничего не было слышно. Так бы он и жил себе тихо и спокойно, если бы не выдал информацию о себе попутчице.

Так, пользовательница соцсети Х Екатерина Жемчужникова рассказала, что недавно села в такси, водителем которого является Бондаренко. По ее словам, он все так же продолжает разговаривать на русском языке и не винит диктатора Владимира Путина в развязанной в Украине войне.

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"Меня только что на такси домой подвозил мужчина, который, как оказалось, музыкант известной в 90-е по всему постсоветскому пространству группы из Донетчины. Я думала, он несколько преувеличивает, а когда зашла домой и погуглила, то немного прифигела", – написала девушка.

Конечно, поклонники некогда популярной группы тут же активизировались в социальной сети и начали расспрашивать у него, что он думает о войне. Четкого ответа от музыканта так и не последовало.

Он заявил, что против насилия и войн, а виноваты в их развязывании люди, однако имени Путина он так и не назвал.

"Я не против кого, а против чего! Я против насилия и войн. Я за созидание и процветание цивилизации! За любовь! Кто виноват в этой и других войнах? Виноваты люди! Те, кто создает комфортные условия политикам и делегирует им свои полномочия делать это. Так что обвинять одних президентов и лидеров не стоит. Без одобрения, поддержки и участия людей, войны не начинают", – выдал Бондаренко.

Интересно, что группа "Нэнси" до сих пор гастролирует. Они выступают и в Украине, и за границей. Вот только о благотворительных концертах речи не идет.

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