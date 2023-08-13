Одну женщину нашли в "карцере". Работники учреждения сказали, что она очень буйная.

В Барабойском психоневрологическом доме-интернате, что в Одесской области, людей заставляли работать за сигареты и конфеты.

Об этом сообщили в областном представительстве Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, специалисты которого посетили учреждение. "Во время посещения установлены факты ненадлежащего обращения персонала заведения с подопечными", - отмечают в представительстве.

В частности, мониторинговой группой выявлена женщина, которая находилась в изолированном помещении. При этом персонал объяснил необходимость таких действий в отношении этой подопечной приступом агрессии, который произошел у нее накануне. Однако, по данным мониторинговой группы, эта ограничительная мера была осуществлена без наличия правовых оснований, соответствующего наблюдения за состоянием человека и без учета времени применения изоляции.

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Отмечается, что такие действия работников заведения можно расценивать как пытки, жестокое обращение с человеком, унижение его достоинства.

Также выявлены и другие нарушения прав подопечных: отсутствие защитных сооружений (укрытия) и сигнала оповещения "воздушная тревога", тесные жилые помещения, продукты питания хранятся в холодильниках с нарушением температурного режима и без соответствующей упаковки, запущенность (требуется ремонт) некоторых жилых комнат.

Кроме того, не все люди обеспечены прикроватной мебелью, а инвалиды и другие маломобильные люди ограничены в перемещении.

"Также со слов некоторых подопечных санитары привлекают их против воли к работам на территории и подсобном хозяйстве учреждения. В частности, заставляют мыть маломобильных людей, санитарно-гигиенические помещения и работать в подсобном хозяйстве – на ферме. Подопечные отметили, что за проделанную работу им выдают сигареты и конфеты", - рассказали в представительстве.

Отмечается, что в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Издевательства над психически больными

Во временно оккупированном поселке Показе Запорожской области российские военные в куда-то вывезли почти две сотни пациентов Михайловского психоневрологического интерната. Затем захватчики на территории и в помещениях учреждения разместили своих раненых и больных.

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