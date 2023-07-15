Обслуживающий персонал интерната был уволен.

На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты куда-то вывезли около 200 пациентов психоневрологического интерната и переделают его под свой госпиталь.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что российские захватчики продолжают использовать гражданские учреждения здравоохранения на временно захваченных территориях Украины в собственных целях.

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"В частности, установлено, что в населенном пункте показное Запорожской области из здания Михайловского психоневрологического интерната вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении, а обслуживающий персонал уволен", - говорится в сообщении.

В дальнейшем же на территории и в помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских военнослужащих.

Что предшествовало

Ранее российские оккупанты обустроили свой полевой госпиталь на территории детского сада в Запорожской области. Перед этим они превратили в военный госпиталь общеобразовательную школу в этой самой области.

Также в населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие погрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.

Кроме госпиталей, россияне обустраивают в учебных заведениях застенки. Так, в частности они сделали в поселке Большие Копани Херсонской области: в спортзале на территории школы подразделения Федеральной службы безопасности России проводят допросы.

Недавно также сообщалось, что в населенном пункте Новопетровка Бердянского района Запорожской области на территории корпуса детского санатория "Весна" российские военнослужащие обустроили военную базу, где находится более 800 российских военнослужащих и рассредоточенная российская военная техника. Все это-в непосредственной близости к жилым домам местных жителей.

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