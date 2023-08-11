Для получения "гонорара" злоумышленник привлек посредницу.

В Одесской области задержали чиновника одной из районных администраций, который требовал деньги у жены военнослужащего, получившего тяжелое ранение. Как сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, событие произошло в Белгород-Днестровском районе.

На взятке погорел начальник сектора мобилизационной работы районной военной администрации Одесской области. Формально ему инкриминируют злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, в июле-августе 2023 года чиновник требовал и получил от женщины 6 тыс. долларов. За эти средства он обещал повлиять на должностных лиц оперативного командования "Юг" для перевода ее мужа-военнослужащего в воинскую часть в город Белгород-Днестровский.

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Правоохранители задержали его после получения взятки.

В региональном главке Национальной полиции уточнили, что начальник сектора мобилизационной работы РВА требовал и получил деньги через посредницу.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения и его сообщнице.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о начальнике сектора мобилизационной работы Белгород-Днестровской военно-гражданской администрации Одесской области.

Напомним, в Одесской области СБУ разоблачила бухгалтера финансово-экономического подразделения воинской части, который начислял зарплату и премию на счета своих знакомых, которые вообще не служат в ВСУ. В частности, злоумышленник вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части. Установлено, что фигурант приобрел авто премиум класса, а в целом разворовал более 10 млн гривен.

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