Мужчина попал в ТЦК после службы на фронте, где, защищая Украину, получил серьезные ранения.

В Яворове Львовской области напали на сотрудника ТЦК и СП. У военного по имени Юрий диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП. Отмечается, что Юрий попал в ТЦК после службы на фронте. В Николаевской области в 2022 году он получил ранение при исполнении обязанностей – врачи диагностировали осколочные ранения мягких тканей правого плеча, термический ожог пламенем лица и акубаротравматическое поражение обоих ушей.

"В марте 2022 года его пытались убить россияне, враги и оккупанты. В июне 2024 года он пострадал уже от своих, украинцев, земляков. Если вы дочитали до этого момента и не понимаете, в чем дело – мы объясним. Вследствие травм, полученных на линии фронта, Юрия перевели на службу в РТЦК и СП города Яворова", – говорится в сообщении.

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17 июня 2024 года мужчина, выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии. На одной из улиц города на него напали и ударили тяжелым тупым предметом по голове, из-за чего Юрия доставили в местную больницу.

"Так мужчина получил благодарность за то, что в свое время достойно принял долг и присоединился в ряды ВСУ. Поблагодарили его именно те, кого он защищал. За кого отдал здоровье и чуть не потерял жизнь. Обращаемся ко всем военнообязанным гражданам Украины. Не имеете смелости присоединиться к ВСУ – имейте хотя бы совесть и лицо об этом молчать. Не имеете ума молчать – не смейте поднимать руку на наших героев! Поступок таких, как Юрий, будут помнить и уважать поколения. Из-за поступка таких, как тот, кто поднял на него руку, их будут презирать собственные дети", – подчеркнули в ТЦК.

Отмечается, что нападающий уже найден и задержан. Он будет отвечать согласно закону.

Нападения на работников ТЦК

В начале апреля в Киеве на Крещатике мужчина ударил представителя ТЦК в лицо. Выяснилось, что нападавший во время службы в апреле самовольно покинул воинскую часть. Нападавшего задержала полиция.

Ранее в Черкасской области во двор работника ТЦК бросили взрывчатку. К счастью, на тот момент там никого не было, поэтому членам семьи сержанта удалось избежать ранений. Отмечалось, что военнослужащий стал на защиту Украины с началом полномасштабной войны, его сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.

В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что около половины работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые сейчас сталкиваются с ненавистью со стороны общества, вернулись с фронта.

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