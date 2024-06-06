Нападавшим оказался мужчина, который во время службы в апреле самовольно оставил воинскую часть.

В Киеве мужчина входе конфликта ударил военнослужащего ТЦК и СП. Об этом сообщает Киевский городской Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в социальной сети Facebook.

"Вечером 5 июня возле метро "Крещатик" к военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки подошел человек в гражданском и начал провоцировать конфликт. Военнослужащие, не поддавшись на провокации, на законных основаниях попросили у мужчины военно-учетные документы. Вместо этого он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих", - отмечается в сообщении.

В то же время, нападающего задержала полиция.

Причины своих агрессивных действий мужчина объяснить не смог.

"После выяснения подробностей мужчина оказался бывшим военнослужащим, который с 29.04.2023 года самовольно оставил воинскую часть. Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований. Открыто уголовное производство по факту самовольного оставления воинской части (СЗЧ), ведутся следственные действия", - сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как неизвестный мужчина ударил в лицо военнослужащего.

В то же время, очевидно, что видео записывалось уже в процессе инцидента и не содержит начала события, чтобы было понятно, из-за чего возник конфликт. Также на видео не слышно непосредственных голосов участников инцидента - этого мужчины и военных.

Инциденты с работниками ТЦК

Ранее в сети 22 мая появилось видео скандала между гражданскими и людьми в военной форме в Харькове. Рядом с представителями ТЦК присутствовали сотрудники полиции. В местном ТЦК и СП заявили, что гражданские провоцировали нападения на военных. В частности, конфликт начался из-за "применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физической силы против военнослужащих".

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