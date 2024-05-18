Нападение произошло в городе Синельниково на Днепропетровщине.

В Украине произошло новое нападение на работника ТЦК. В городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина с применением ножа совершил нападение на военнослужащего, сообщает Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что нападение произошло в субботу, 18 мая, когда работники ТЦК проводили мероприятия по оповещению военнообязанных. В результате нападения сержант Вооруженных сил Украины получил ножевое ранение руки. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники Национальной полиции задержали нападавшего. Было открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.

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"После окончательной квалификации преступления подозреваемому грозит суровое наказание", - отмечается в сообщении.

В Сухопутных войсках напомнили, что должностные лица ТЦК и СП, задействованные в мероприятиях по оповещению военнообязанных в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения.

"Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что личный состав ТЦК и СП, включая их роты охраны, укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях.

"Особенно обращаем внимание украинского общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины", - отметили в Сухопутных войсках.

Они также добавили, что "не будет удивительно, что это преступление произошло именно под влиянием рашистских информационных ресурсов, которые распространяют фейки о "незаконности" ТЦК", "нелегитимности" действий власти относительно воинского учета и оповещения, "противоправности" вручения повесток и т.д. и о "необязательности" выполнения конституционной обязанности защищать Родину вообще".

"Любые псевдоюристы, "активисты"-помощники и другие медийные персонажи, которые разгоняют эти и подобные антигосударственные, антиукраинские нарративы - напрямую или косвенно работают на врага", - отметили в ВСУ.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что сейчас существует положение, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку, а других вариантов пока не предусмотрено.

Он напомнил, что вручать повестки могут, в частности представители ТЦК и СП, а также полицейские.

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