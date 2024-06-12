Когда они приезжали с фронта, то их благодарили, а теперь на них ругаются.

Около половины работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вернулись с фронта, а их ненавидят в части общества. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью Radio NV.

Он отметил, что Министерство обороны не терпит ни одного случая превышения полномочий работника ТЦК и СП. По его словам, сейчас более 100 жалоб поступило в министерство по конкретным случаям, в частности, что людей забирают в "бусик", превышают полномочия. Представитель Минобороны отмечает, что по каждому случаю происходит выяснение ситуации, ведется расследование.

Лазуткин отмечает, что негативное отношение к работникам ТЦК часто подпитывается различными телеграмм-каналами, которые "работают на срыв мобилизации" и масштабируют эти негативные случаи. По его словам, при этом не сообщают сколько конфликтов не произошло благодаря терпимости работников ТЦК и СП.

Видео дня

"А там много людей, которые были на фронте, которые имели ранения, контузии, которые имеют ПТРС. Люди, которые еще полгода назад приезжали в Киев, Львов и граждане прикладывали руку к сердцу и говорили: "Спасибо за службу", а сейчас их ненавидят, на них ругаются", - сказал Лазуткин. Он призвал уважительно обращаться с работниками ТЦК, потому что около половины из них участвовали в боевых действиях, поэтому они заслуживают уважения и хорошего отношения.

Массовая драка между работниками ТЦК и "скорой" в Одессе - подробности

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 июня, в Одессе между работниками одного из районных ТЦК и СП и работниками "скорой" произошла стычка. Медицинские бригады на служебных машинах приехали освобождать коллег из военкомата, которые ранее туда прибыли для оказания медицинской помощи и оказались в "заложниках". Военные настаивают, что произошла провокация.

Так, в социальных сетях появилось сообщение о том, что к Киевскому ТЦК и СП, что на улице Филатова, подъехали машины скорой помощи с включенными сиренами. Местные Телеграмм-каналы распространили видео, на котором зафиксирована драка между людьми в военной форме и сотрудниками службы "103".

Зафиксировано, например, как мужчина, одетый в гражданское, вероятно, водитель скорой вступил в конфликт с военным, а тот распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. Тогда водитель взял биту и они вдвоем с медиком начали бить военного. К ним подбежали двое других мужчин в штатском и начали бить сотрудника "скорой". Оппонентов пытались разнять полицейские.

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