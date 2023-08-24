Теперь ей угрожает местный Z-блогер.

В оккупированной Евпатории напали на пенсионерку на костылями, которая пришла возложить цветы и вывесить флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко.

Соответствующее видео появилось в сети. В День независимости семья украинцев принесла к памятнику букет из гвоздик и хризантем. По словам пострадавшей женщины, в прошлом году в оккупационной администрации им сказали, что они имеют право прийти с сине-желтой лентой и флагом, но "никого не звать с собой".

В какой-то момент к памятнику подошли другие люди и забрали цветы. Женщина потребовала вернуть цветы, а также попросила дочь сфотографировать этих людей. После этого ее толкнули на землю.

Тем временем "Z-блогер" Александр Талипов, занимающийся травлей украинцев в Крыму, опубликовал лишь часть видео, пригрозив пострадавшей женщине, что "товарищ майор" объяснит ей "что и как".

Запрет всего украинского в Крыму

Напомним, оккупационные власти полуострова заявили, что нужно привлекать к ответственности людей, которые используют "проукраинские лозунги и националистические песни".

После этого в Крыму неоднократно задерживали людей, которые включали украинские песни или танцевали под них. Недавно из аквапарка уволили девушек, которые станцевали под Верку Сердючку.

Также на канале "Z-активиста" травят людей за любую поддержку Украины. Некоторых из них заставляют на камеру извиняться перед "товарищем майором".

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