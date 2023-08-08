Героиням видео пришлось просить прощения.

В оккупированной Алуште задержали аниматоров, которые танцевали в аквапарке под песню Верки Сердючки "Гуляночка", в которой есть слова "Ще не вмерла Україна".

Видео появилось в Telegram-канале "Крымский СМЕРШ", на котором систематически публикуют личные данные людей, которые выступают против войны и поддерживают Украину. Также туда попадают крымчане, использовавшие цвета украинского флага или исполнившие украинскую песню.

Инцидент произошел сегодня днем, уже вечером на канале появилось видеообращение аниматоров. Девушек заставили извиниться перед россиянами. "Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича и всех бойцов, которые сейчас находятся на войне", - сказали они. Кроме того, девушек заставили спеть песню "Владимир Путин - молодец. Политик, лидер и борец!".

Запрет украинских песен в Крыму

Напомним, после начала полномасштабной войны в сети появлялись видео, где крымчане веселятся под украинские песни. После этого так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нужно привлекать к ответственности за "проукраинские лозунги и националистические песни".

Так, на полуострове задерживали за песню "Дике поле", которую включили в караоке, песню "Байрактар в университете" и даже за песню "Ой, у лузі червона калина", которую мужчина спел в собственном автомобиле.

В одном из баров жена российского оккупанта потребовала, что ей включили российский гимн. После отказа к владельца пришел ОМОН, их заставили извиняться.

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