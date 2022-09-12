Во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму активизировались проукраинские настроения. Люди на полуострове во время некоторых мероприятий скандируют украинские националистические лозунги.
Так называемый глава "Совета Министров Республики Крым" Сергей Аксенов в Telegram записал видеообращение. Представитель оккупационной власти угрожает людям с проукраинской позицией тюрьмой.
"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства. Для тех, кто поддерживает украинский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", - сказал Аксенов.
Марионетка Кремля уточнил, что речь идет об уголовной ответственности.
Ранее полковник ВСУ заметил, что участившиеся на территории оккупированного Крыма воздушные тревоги, связанные со взрывами там, свидетельствуют о начале деоккупации полуострова.