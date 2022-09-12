Речь идет об уголовной ответственности.

Во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму активизировались проукраинские настроения. Люди на полуострове во время некоторых мероприятий скандируют украинские националистические лозунги.

Так называемый глава "Совета Министров Республики Крым" Сергей Аксенов в Telegram записал видеообращение. Представитель оккупационной власти угрожает людям с проукраинской позицией тюрьмой.

"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства. Для тех, кто поддерживает украинский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", - сказал Аксенов.

Видео дня

Марионетка Кремля уточнил, что речь идет об уголовной ответственности.

Ранее полковник ВСУ заметил, что участившиеся на территории оккупированного Крыма воздушные тревоги, связанные со взрывами там, свидетельствуют о начале деоккупации полуострова.

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