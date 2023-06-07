Мужчина решил отказаться от еды и требует лишить его гражданства РФ.

Российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону дал 15 лет колонии общего режима художнику из Евпатории Богдану Зизи, который облил синей и желтой красками дом "администрации" Евпатории в оккупированном Россией Крыму

Как сообщает издание "Ґрати", первые четыре года мужчина должен провести в тюрьме.

Выступая с последним словом в суде, Зиза заявил, что отказывается от еды с 10 июля. Мужчина призвал лишить его российского гражданства, которое он получил после попытки оккупантов аннексировать Крым, и освободить украинских политзаключенных из российских тюрем.

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Отмечается, что ФСБ России обвиняет Зизу по статьям "Покушение на преступление" и "Террористический акт" против Зизы. Ему также инкриминировали "терроризм" и "вандализм по политическим мотивам".

Сам крымчанин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил включить его в списки на обмен.

Богдан Зиза - что о нем известно

Как ранее сообщал УНИАН 16 мая 2022 года оккупационную администрацию Евпатории облили синей и желтой краской, в чем обвинили уличного художника. Долго никто не знал, где он исчез. Родственники и друзья Богдана все время пытались получить хотя бы какую-то весть.

Позже в Сети появилось видео, в котором Зиза предстал с порванной футболкой. Его, вероятно, избивали и требовали признаться в содеянном.

В сентябре 2022 года крымчанин Богдан Зиза сумел передать адвокату второе за четыре месяца пребывания в СИЗО письмо.

"Привет, мама. Я падаю на колени и прошу прощения... Мне очень стыдно за свое молчание. Вижу, сколько боли и несчастья я им принес. Я пытаюсь исправить. Моя мама - Украина", - говорится в письме.

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