От взрыва авто загорелось.

В Бучанском районе Киевской области грузовой автомобиль подорвался на мине российских оккупантов.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"10 июня в 10:13 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о том, что вблизи хутора Почепин, Макаровской СТГ, грузовой автомобиль подорвался на мине. На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль "DAF" с прицепом, который наполнен песком, подорвался на мине и загорелся", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что водитель, по их информации, значительных травм не получил.

Как сообщал УНИАН, ранее в Полесской общине местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупреждающих знаков, поехали собирать дрова и подорвались на мине.

А в Бучанском районе на противотанковой мине, которую оставили оккупанты, подорвался тракторист. Еще одну неразорвавшуюся мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники.

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