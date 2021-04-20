Женщина с мужчиной, которые были рядом и имели признаки наркотического опьянения, не смогли документально подтвердить, что это их ребенок.

В Киеве ночью в коридоре многоэтажки была найдена трехлетняя девочка с лицами с признаками наркотического опьянения.

Читайте такжеВ Харькове пьяные подростки избили двоих полицейских на "аллее наркоманов"Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, ночью на спецлинию 102 позвонила жительница многоэтажки на улице Академика Заболотного и сообщила, что в коридоре находится маленький ребенок.

Прибыв на вызов, патрульные полицейские обнаружили малолетнюю девочку, а также мужчину и женщину, которые имели признаки наркотического опьянения. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у мужчины сильнодействующие лекарственные средства со справкой на их выдачу.

"В ходе общения полицейские установили, что 40-летний мужчина и 38-летняя женщина - жители Киевской области. При этом они не предоставили документов, подтверждающих, что это их ребенок, поскольку, по их словам, свидетельства о рождении нет. Следователи изъяли таблетки и справку, чтобы проверить законность ее выдачи", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что девочку передали под надзор инспекторов ювенальной превенции Голосеевского управления полиции и районной службы по делам детей и семьи. "Сейчас с ребенком все хорошо", - добавляют правоохранители.

"Совместно с профильными службами правоохранители работают над установлением обстоятельств происшествия и личности ребенка. Также узнают цель пребывания жителей Киевской области в столице и выясняют их родственные связи с девочкой", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта"). Решается вопрос о дополнительной квалификации происшествия как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Автор: Надя Пришляк