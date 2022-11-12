Сейчас в городе 10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов.

Один из полицейских-саперов сегодня получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона.

Сейчас около 200 полицейских работают на территории города, а вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты, как сообщает Национальная полиция Украины, правоохранители проводят стабилизационные мероприятия.

"Основная угроза сейчас заключается в массовом заминировании. 10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских-саперов сегодня получил ранение во время разминирования одного из административных зданий Херсона", - говорится в сообщении.

Видео дня

Поэтому в полиции призвали местных жителей придерживаться определенных правил, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы, а в случае их обнаружения сообщать об этом правоохранителям.

"В то же время обращаемся к гражданам, которые выехали из Херсона: не спешите возвращаться, пока не будут завершены стабилизационные мероприятия. Работа продолжается. Полиция работает", - добавили правоохранители.

Освобождение Херсона - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили территорию Херсонской области площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился за оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

Заместитель министра обороны Анна Маляр уточнила, что сейчас украинские войска находятся на подступах к Херсону, в город зашли специальные подразделения.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон.

Вас также могут заинтересовать новости: