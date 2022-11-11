Заместитель министра обороны Анна Маляр добавила, что официальной информации по освобождению Херсона от оккупантов от Генштаба ВСУ, Минобороны и верховного главнокомандующего еще нет.

В настоящее время украинские войска находятся на подступах к Херсону, в город вошли специальные подразделения.

Как сообщила в эфире информационного телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, на данный момент официальной информации от Генштаба Вооруженных сил о том, что украинские военные вошли в Херсон, нет.

"Официально имеют право заявлять о событиях на фронте верховный главнокомандующий – это президент..., Минобороны и Генштаб. По состоянию на сейчас подтверждение того, что ВСУ зашли в Херсон, официального нет. Нужно еще немного терпения. Войска находятся на подступах к городу, в городе находятся специальные подразделения", – сказала Маляр.

Замминистра добавила, что Украина "начинает возвращать этот город, но пока официальной информации еще от Генштаба, Минобороны и верховного главнокомандующего нет".

Контрнаступление ВСУ на юге: освобождение Херсона

Сегодня, 11 ноября, в сети появилась информация о появлении украинских флагах и военных ВСУ на улицах Херсона.

Жители Херсона вовсю празднуют возвращение ВСУ, несмотря на отсутствие света и воды.

Напомним, россияне оккупировали Херсон с первых дней полномасштабного вторжения в Украину.