По словам президента, "остается еще совсем немного" и ВСУ войдут в город.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал информацию о заходе Вооруженных Сил Украины в оккупированный с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Херсон.

"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники на подступах к городу, остается еще совсем немного и начинаем заходить. Но специальные подразделения уже в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается, и Украина всегда возвращает свое", – отметил президент в вечернем обращении.

Глава государства добавил, что счастлив видеть, как люди несмотря на все угрозы берегли украинские флаги и верили в Украину.

Видео дня

"И даже когда город еще не полностью очищен от вражеского присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий российскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне. Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил все подразделения Сил обороны, которые сейчас обеспечивают проведение этой наступательной операции на юге и которые приближали сегодняшний день для Херсонщины.

Также глава государства опубликовал видео из Херсона, где можно увидеть, как военные наблюдают за тем, как херсонцы в свете костра и фар автомобилей празднуют возвращение ВСУ.

Освобождение Херсона – последние новости

Как писал УНИАН, после появления в сети кадров, на которых можно увидеть херсонцев с флагами Украины, и украинских военных в городе, украинская разведка сообщила, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Там подчеркнули, что пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии, и обратились к брошенным командованием россиянам с призывом сдаваться в плен.

Впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала, что "войска находятся на подступах к городу, в городе находятся специальные подразделения".

В Генштабе Вооруженных Сил Украины подтвердили, что украинские войска в некоторых местах Херсонщины уже дошли до правого берега Днепра. Там отметили, что продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов.

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