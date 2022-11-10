С 1 октября защитники Украины продвинулись в глубину захваченных противником территорий на почти 36,5 км.

Украинские войска продолжают наступление на Херсонщине согласно плану. С 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

"За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковской области, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона - это результат наших активных действий", - сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

По словам главнокомандующего, непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника и не оставили врагу иного выхода, чем прибегнуть к бегству.

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"Сейчас мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом", - подчеркнул он.

Залужный сообщил, что на Херсонском направлении с 1 октября продвижения украинских войск в глубину оборонительной зоны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает до 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

"Только в течение минувших суток на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв. км территории. На направлении Первомайское-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли - 157 кв. км", - добавил главнокомандующий.

Ситуация в Херсоне и заявления РФ об отступлении - что известно

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести русские войска с правобережья Херсонщины.

В тот же день командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что они покидают правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Сегодня, 10 ноября, в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе оккупационных войск из Херсона.

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