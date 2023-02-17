После захвата города бывший правоохранитель сразу поддержал оккупационную власть.

В Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который во время оккупации города налаживал для оккупантов железнодорожное сообщение с АР Крым.

"Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении бывшему стражу порядка, который во время оккупации Херсона помогал захватчикам налаживать железнодорожное сообщение с АР Крым", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Как отмечается, после захвата города мужчина сразу поддержал оккупационную власть. Он занял должность "заместителя начальника строительно-монтажного эксплуатационного управления" в незаконно созданном оккупантами "государственном унитарном предприятии "Херсонская железная дорога".

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"Структура действовала по законам РФ, зарплату фигурант получал в рублях. Он обеспечивал устойчивую работу учреждения критической инфраструктуры, принимал активное участие в восстановлении железнодорожного сообщения с АР Крым, которое враг использовал и для завоза с полуострова вооружения", - сообщили в бюро.

ГБР задержало фигуранта и провело обыски по месту жительства. Ему сообщено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Задержание херсонских коллаборантов

Недавно правоохранители задержали мужчину, который "выбивал голоса" за так называемое присоединение региона к Российской Федерации.

В декабре объявленная в розыск чиновница-коллаборантка сама пришла в Службу безопасности Украины.

В начале 2023 года провели обыски дома у учительницы, которая во время оккупации была "заместителем министра образования" в фейковом правительстве.

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