Злоумышленник лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информационной кампании за "присоединение" области к РФ, отметили в СБУ.

Задержан владелец рекламного агентства, который в Херсоне во время оккупации оказывал врагу услуги по размещению рекламы с пророссийской тематикой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. По данным следствия, подозреваемый во время оккупации Херсона пошел на сотрудничество с представителями государства-агрессора, а с целью прикрытия своей деятельности он перерегистрировал по российскому законодательству рекламный бизнес на родственницу жены, при этом сам стал заместителем директора рекламного агентства.

"Фактически он обеспечивал предоставление оккупационным властям услуг по изготовлению и размещению рекламы с пророссийской тематикой. При его содействии на временно оккупированной территории Херсонской области размещались пропагандистские плакаты и билборды с лозунгами государства-агрессора", - говорится в сообщении.

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Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас прокуроры решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным Службы безопасности Украины, именно этот мужчина предложил рашистам PR-услуги по информационной поддержке кремлевского псевдореферендума на оккупированной территории. Отмечается, что он лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информационной кампании за "присоединение" региона к России.

Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию листовок и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита.

"Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от рашистов в российских рублях. Для размещения агитационной продукции использовали 20 рекламных щитов компании, установленных вдоль автомобильных дорог и в местах массового пребывания людей на территории украинского города", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, после освобождения Херсона коллаборант пытался "залечь на дно" и таким образом попытаться избежать правосудия. Во время обысков в офисе и доме фигуранта выявлена документация и наглядная продукция с доказательствами незаконных действий.

Важные новости Херсонской области - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября 2022 года российские оккупанты провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и "присоединение" к России в Донецкой и Луганской - о "присоединении" к России.

30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Лидеры государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки и Израиль заявили, что никогда не признают аннексию Россией украинских оккупированных территорий.