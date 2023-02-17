Правоохранители задержали пиарщика противника / фото facebook.com/SecurSerUkraine

Задержан владелец рекламного агентства, который в Херсоне во время оккупации оказывал врагу услуги по размещению рекламы с пророссийской тематикой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. По данным следствия, подозреваемый во время оккупации Херсона пошел на сотрудничество с представителями государства-агрессора, а с целью прикрытия своей деятельности он перерегистрировал по российскому законодательству рекламный бизнес на родственницу жены, при этом сам стал заместителем директора рекламного агентства.

Правоохранители задержали пиарщика противника / фото ssu.gov.ua

"Фактически он обеспечивал предоставление оккупационным властям услуг по изготовлению и размещению рекламы с пророссийской тематикой. При его содействии на временно оккупированной территории Херсонской области размещались пропагандистские плакаты и билборды с лозунгами государства-агрессора", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали пиарщика противника / фото ssu.gov.ua

Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас прокуроры решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным Службы безопасности Украины, именно этот мужчина предложил рашистам PR-услуги по информационной поддержке кремлевского псевдореферендума на оккупированной территории. Отмечается, что он лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информационной кампании за "присоединение" региона к России.

Правоохранители задержали пиарщика противника / фото ssu.gov.ua

Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию листовок и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита.

"Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от рашистов в российских рублях. Для размещения агитационной продукции использовали 20 рекламных щитов компании, установленных вдоль автомобильных дорог и в местах массового пребывания людей на территории украинского города", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, после освобождения Херсона коллаборант пытался "залечь на дно" и таким образом попытаться избежать правосудия. Во время обысков в офисе и доме фигуранта выявлена документация и наглядная продукция с доказательствами незаконных действий.

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