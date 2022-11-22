Речь идет о представителе "избирательной комиссии", который уже взят под стражу.

Служба безопасности Украины во время стабилизационных мероприятий задержала в Херсоне коллаборанта, который "выбивал голоса" за присоединение региона к РФ.

Задержанный был представителем "избирательной комиссии", которую российские оккупанты создали во время захвата областного центра Херсонщины, сообщает СБУ.

Отмечается, что это псевдоучреждение выполняло задание Кремля по организации и проведению незаконного референдума о якобы присоединении временно оккупированного региона к РФ.

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"Задержанный СБУ коллаборант собирал "голоса" для фейкового плебисцита. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывал людей "проголосовать" за кремлевский проект. В случае несогласия, злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал "на помощь" вооруженных оккупантов, которые "дежурили" у подъезда", - рассказали в ведомстве.

Оформленные под дулами автоматов "бюллетени" коллаборант передавал в местную оккупационную администрацию для дальнейшей фальсификации результатов фейковых "выборов".

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили на "должность" с денежным содержанием за счет агрессора.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.

Суд избрал коллаборанту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ России, в которых содержалась информация об агентах-коллаборантах. Среди изъятого: собственноручно написанные "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ; дела агентурного изучения; сообщения агентов о результатах выполнения вражеских задач; "протоколы" обысков в домах херсонцев.

Освобождение Херсона от российских оккупантов

Россия захватила значительную часть Херсонской области вместе с областным центром в начале полномасштабного вторжения. Украинские военные в конце лета начали контрнаступление на южном направлении и планомерно освобождали населенные пункты области на правом берегу Днепра.

Уже 9 ноября в российском минобороны заявили, что их оккупационные войска покидают Херсон и правобережье области.

Украинские военные зашли в Херсон 11 ноября. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим, поскольку Украина возвращает себе Херсон. Уже 14 ноября Зеленский посетил Херсон и встретился с украинскими военными, которые освобождали город. Также над Херсоном официально взвился украинский флаг.

Тем временем в Херсонском облсовете сообщили, что на левом берегу области российские оккупанты продолжают грабить и фурами вывозить частное и государственное имущество в России. Настроения у оккупантов на левом берегу Херсонщины не просто панические, они уже видят, что проиграли эту войну, отметил замглавы облсовета Юрий Соболевский.

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