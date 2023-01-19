У нее нашли российские пропагандистские материалы и символику, пособия для переобучения.

В Херсоне обнаружили новые доказательства преступлений учительницы-коллаборантки, которая во время оккупации была "заместителем министра образования" в фейковом правительстве.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Отмечается, что правоохранители провели обыск у учительницы из Херсона, которая еще до 24 февраля 2022 года шпионила в пользу РФ, а во время временной оккупации города откровенно работала на захватчиков.

"Еще до начала войны (полномасштабного вторжения – УНИАН) педагога из Херсона обвиняли в государственной измене – в 2021 году правоохранители зафиксировали, что она шпионила для РФ. Избежать наказания женщина смогла лишь из-за захвата города россиянами. За многолетнюю приверженность захватчики устроили ее на должность "заместителя министра образования" в фейковом правительстве", - говорится в сообщении.

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По оперативным данным, она насаждала в регионе российское образование, преследовала учителей, которые не стали на сторону врага, заставляла родителей отдавать детей в "новые русские школы". Также активно агитировала за псевдореферендум и способствовала захватчикам в принудительном вывозе школьников в оккупированный Крым.

По данным ГБР, после освобождения Херсона злоумышленница сбежала вместе со своими "хозяевами". Сейчас во время обыска у нее обнаружили очередные доказательства ее противогосударственной деятельности: российские пропагандистские материалы и символику, пособия для переобучения.

Что известно о Татьяне Кузьмич

Как известно, учительница из Херсона Татьяна Кузьмич была задержана в августе 2020 года по подозрению в государственной измене в пользу ФСБ России.

По данным следствия, она шпионила за украинскими службами и передавала собранные материалы российскими оккупантами.

Известную под псевдонимом "Цветаева" женщину в октябре отпустили под залог в 500 тысяч гривен.

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