Бывшая сотрудница исправительной колонии поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации.

В Херсоне объявлена в розыск чиновница-коллаборантка пришла к правоохранителям "с повинной". Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что бывшая руководительница отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую СБУ и ГБР объявили в розыск по подозрению в коллаборационной деятельности, сама пришла к правоохранителям.

"После захвата города она поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации РФ. Там ее назначили начальником "отдела кадров" в созданной агрессором "исправительной колонии", - говорится в сообщении.

Видео дня

Именно на этой "должности" злоумышленница агитировала местных жителей поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения. За это захватчики обещали женщине "должность" в оккупационном органе и лояльность.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали преступные действия женщины, заочно сообщили ей о подозрении и объявили в розыск.

В сообщении говорится, что после освобождения Херсона подозреваемая, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Борьба с предателями и коллаборантами

После освобождения Херсона правоохранители нашли списки местных коллаборантов, которые забыли россияне во время отступления из города. Эти материалы не только помогают находить предателей, но также являются доказательной базой для судебных процессов.

Президент Владимир Зеленский заверил предателей и коллаборантов, что им не удастся скрыться. Поэтому он призвал их сдаваться добровольно, чтобы не подвергать себя излишней опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: