Его автомобиль сожгли.

На оккупированной части Херсонской области нашли убитым жителя Крыма, развозившего автохимию по населенным пунктам.

Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов оккупированного полуострова Анатолий Цуркин заявил, что Игорь Погребенко еще 9 ноября пропал в районе Новой Каховки. На следующий день его микроавтобус нашли сожженным. "Парень был ответственный, поддерживал "СВО", помогал военным", - добавил он.

Российский "военкор" Игорь Димитриев заявил, что тело Погребенко обнаружили в промышленной зоне вблизи Новой Каховки. По его словам, мужчина был убит выстрелом в голову из автомата. У него остался ребенок и беременная жена.

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При этом пропагандист говорит, что происходившее на оккупированных территориях "не слишком отличалось от того, что было на Донбассе в 2014-2015" годах.

Преступления на оккупированных территориях

Ранее в сети появилась информация о том, что в селе Нечаева на Херсонщине российский военнослужащий расстрелял мирных людей.

В Волновахе оккупанты расстреляли семью с детьми, когда те спали в своем доме. В России заявили о "конфликте на бытовой почве".

А в Крыму мужчина битой забил до смерти супругов из Днепропетровской области, которые "плохо отзывались о России".

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