Захватчики лишили жизни всех членов семьи Капканец, которые праздновали день рождения.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил информацию о жестоком убийстве большой семьи с детьми в Волновахе Донецкой области российскими оккупантами.

"Еще одно ужасное преступление, которое совершили россияне во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. В собственном доме они убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения", - написал Лубинец в Telegram.

Он отметил, что захватчики лишили жизни всех членов семьи Капканец, которые праздновали день рождения. По словам омбудсмена, люди отказались отдавать собственное жилье "кадыровцам".

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"Нет никаких сомнений, что к этому причастны окровавленные руки россиян. Так же как были обнаружены следы российских пыток в Буче, Ирпене, Изюме и других украинских городах, где присутствовали "освободители", - добавил Лубинец.

В Волновахе оккупанты убили украинскую семью

Днем 29 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Волновахе российский военный расстрелял большую семью с ребенком за отказ отдать дом "кадыровцам".

Он отметил, что это самое крупное и громкое преступление рашистов после оккупации и его уже пытаются скрыть.

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