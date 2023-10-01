Убийце не понравилось, что они называли полуостров украинским.

В оккупированном Крыму мужчина убил супружескую пару. Он забил людей битой за то, что они "плохо отзывались о России".

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, убийство произошло еще 29 сентября. Мужчина пришел домой к 66-летнему Владимиру и 58-летней Виктории из Днепропетровской области, избил их битой и ушел. Сообщается, что перед этим он обыскал дом.

Позже стало известно, что российская полиция задержала 60-летнего мужчину по имени Шавкат. Он признался в убийстве, заявив, что супруги называли Крым украинским, а также плохо отзывались о России и ее руководстве, поэтому он решил их убить.

На сайте следственного комитета РФ указывается, что супругов убил разнорабочий, который присматривал за их гостевым домом. Мужчину задержали в Судаке, ему готовятся предъявить обвинение в совершении двойного убийства.

"В ходе межличностного конфликта работник нанес битой многочисленные удары по голове женщине и мужчине, после чего переместил их тела в подвал", - говорится в сообщении.

Преследования украинцев в Крыму

Как известно, оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов после начала полномасштабной войны призвал привлекать к ответственности за "проукраинские лозунги и националистические песни".

После этого в Крыму людей неоднократно задерживали и заставляли извиняться за прослушивание украинских песен.

Кроме того, "Z-блогер" Александр Талипов на своем канале "Крымский СМЕРШ" систематически призывает к расправе над людьми с проукраинской и антивоенной позицией.

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