Захватчик открыл огонь из своего автомата по двум лицам - мужчине и женщине.

Российские военные продолжают совершать военные преступления против гражданских украинцев. На этот раз оккупанты расстрелял мирных жителей на оккупированной территории Херсонской области.

Как сообщает российский Телеграм-канал "Астра", в селе Нечаево Херсонской области один из российских захватчиков расстрелял двух гражданских. Погибших звали Татьяна Филенко и Сергей Авдеев.

По данным канала, убийства совершил оккупант 28-летний Алексей Косенков из Ленинградской области. В преступлениях он признался сам. По словам захватчика, он расстрелял мирных жителей из автомата. Мотивы захватчика неизвестны.

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Что предшествовало

Российские оккупанты регуляно совершают военные преступления против мирного населения оккупированных территорий. 29 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном городе российский солдат расстрелял людей, которые отказались отдать свой дом "кадыровцам".

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что убиты все члены семьи Капканец, в тот день они праздновали день рождения. 30 октября российские захватчики заявили о задержании подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек в оккупированной Волновахе Донецкой области.

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