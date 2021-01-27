По версии следствия, основным мотивом преступления стал тот факт, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве.

Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации покушения на начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, в качестве подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении пресс-службы.

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Как установило ГУ СБУ, Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни Наумова. Среди доказательств, которые это подтверждают, – видео и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и прочие детали.

Наумов, считают правоохранители, препятствовал возвращению в СБУ Нескоромного и отдельных членов его команды. За что тот решил его убить.

В СБУ отмечают, что фигуранты готовили убийство с октября 2020 года по январь 2021-го. В течение этого времени Расюк подыскал исполнителей, профинансировал их и организовал слежку за Наумовым.

"Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства. Во время очередной передачи денежных средств задержан Ю. Расюк, которому 23 января 2021 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Что известно о деле

В Киеве 22 января произошло задержание бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, но сразу после этого ему удалось скрыться от правоохранителей в наручниках. Вместе с Нескоромным был задержан действующий офицер СБУ Андрей Расюк, правая рука первого заместителя председателя.

Дмитрий Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен заместителем председателя СБУ. С 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

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Автор: УНИАН