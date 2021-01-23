Бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного объявили в розыск после побега.

В Киеве 22 января произошло задержание бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, но сразу после этого ему удалось скрыться от правоохранителей в наручниках.

Вместе с Нескоромным был задержан действующий офицер СБУ Андрей Расюк, помощник первого заместителя председателя СБУ, сообщает Telegram-канал "Карточный Офис".

Как сообщается, инцидент касается расследования заказного убийства.

"Оба фигуранта задержаны во время передачи денег за заказное убийство начальника Главного управления собственной безопасности СБУ Андрея Наумова", – сказано в сообщении.

Задержание прокомментировал советник министра внутренних дел Станислав Речинский на своей странице в Facebook. Он написал, что задержание работников СБУ якобы может быть "местью" и к этому якобы причастны Наумов и глава Службы безопасности Иван Баканов.

Журналист Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook, что беглеца объявили в розыск и ему запретили выезд из Украины.

"Нескоромний действительно имел наиболее одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов, связанных с различными подозрениями в коррупции и вымогательстве уже при Зеленском. Но до уголовных дел не дошло – решили не трогать. И вот сейчас полковник СБУ уже обвиняется в убийстве своего коллеги, находится в розыске", – написал он.

Кто такой Дмитрий Нескромный

Дмитрий Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен заместителем председателя СБУ. С 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

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Автор: УНИАН