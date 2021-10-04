Полицейского госпитализировали.

В Харьковской области пьяный мужчина напал на полицейского, который пытался его успокоить.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в селе Цуповка. Полицейские прибыли на вызов о том, что мужчина на улице ведет себя агрессивно и натравливает свою собаку на прохожих.

34-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и на замечания сотрудников полиции не реагировал.

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29-летнего полицейского доставили в Дергачевскую центральную больницу.

По данному факту следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Волынской области группа пьяных мужчин ромской национальности избили участника боевых действий на Донбассе.

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Автор: Людмила Жерновская