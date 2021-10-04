Мужчине сильно разбили лицо.

Группа пьяных мужчин ромской национальности в Торчине избили участника боевых действий на Донбассе. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

Соответствующее видео опубликовала группе "Торчин SOS" в Facebook местная жительница Иванка Улитовская.

По ее словам, участник АТО стоял на остановке общественного транспорта, разговаривал по телефону, когда к нему стали цепляться.

"Участник АТО просто стоял на остановке и ожидал маршрутку. Он говорил по телефону, когда рядом появились несколько не совсем трезвых молодых парней. Они начали цепляться к бойцу, тот попросил их вести себя спокойней: в ответ на это они начали наносить по нему удары", – говорится в сообщении.

При этом свидетельница избиения отметила, что рядом с местом драки находится супермаркет, поэтому здесь всегда много людей. Прохожие пытались защитить мужчину, но к нападавшим подоспела подмога. Чтобы спасти бойца АТО от избиения, вызвали полицию и медиков.

У пострадавшего мужчины сильно разбито лицо, но он смог самостоятельно встать.

"За то, что снимала видео тоже чуть не получила "на орехи", но не могу, чтобы не поделиться с вами своим возмущением. Не знаю, чем дальше закончится вся эта ситуация, но хочу, чтобы вы все знали наших местных "героев" в лицо", – подытожила девушка.

Как ранее сообщал УНИАН, в супермаркете Чернигова злоумышленники притащили к кассе полицейского, склонились над ним, пытались поднять, но уронили на пол.

Автор: Анастасия Горбачева