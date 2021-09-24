Полицейские отвезли его в изолятор.

В центре Киева голый прохожий напал с разбитой бутылкой на посетителей кафе.

Как передает "Киев Оперативный", инцидент произошел на улице Антоновича, 104.

"Какое-то неадекватное и безмозглое создание. Мало того, что голый разгуливает по Антоновича, 104, еще и нападает со спины на ни в чем невинного парня", - говорится в сообщении.

В итоге на место вызвали правоохранителей, которые отвезли неадеквата в изолятор. Позже установили, что он находился под действием наркотиков.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, лицам с уязвимой психикой и беременным женщинам.

Как ранее сообщал УНИАН, в киевском супермаркете покупатель набросился с матом на девушку-подростка и попал на видео.

В другом случае водитель внедорожника едва не сбил во дворе людей, после чего набросился на них с ножом.

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Автор: Виолетта Орлова