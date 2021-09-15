Стрельба на границе якобы произошла на выходных, но Пограничный комитет Беларуси сообщил о ней только в среду.

Пограничный комитет Беларуси утверждает, что на границе между белорусским и украинским государствами именно со стороны Украины обстреляли белорусский пограничный знак.

Обстрел якобы произошел еще в субботу, 11 сентября, на участке Пинского пограничного отряда, однако Комитет сообщил о нем только 15 числа.

Белорусская сторона полагает, что погранзнак, на котором изображен герб Беларуси, поврежден в результате выстрела дробью из охотничьего ружья.

"…Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство", – утверждают в Комитете.

Напомним, в Беларуси в августе 2020 года прошли президентские выборы. В результате избирательной гонки тогдашнему президенту Александру Лукашенко "нарисовали" победу с огромным отрывом. Оппозиция и ее сторонники обвинили власти в масштабных фальсификациях, начались акции протеста.

Силовики жестко расправлялись с участниками протестов. СМИ узнали, что были не только пострадавшие, а и жертвы. Украина и ряд западных стран не признали результаты президентских выборов в Беларуси.

Срок действия президентских полномочий Лукашенко истек, однако он так и не перестал руководить страной. Против Беларуси ввели санкции.

Лукашенко не раз делал недружественные заявления относительно Украины – грозился закрыть границу, утверждал, что из нашей страны в Беларусь возят оружие.

Примечательно, что Лукашенко считает президентом глава РФ Владимир Путин. Российский лидер поздравил Лукашенко с "победой" на президентских выборах в 2020-м.

Напомним, РФ в 2014 году пошла на агрессию против украинского государства – захватила Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк