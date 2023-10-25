Источник УНИАН назвал его имя.

Действующий народный депутат Украины подозревается в завладении государственными земельными участками площадью более 320 га на 123 млн грн.

Как отмечается в сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины, 24-25 октября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Украины IX созыва и еще трем лицам о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 га.

Кроме депутата речь идет об экс-руководителе Главного управления Госгеокадастра одной из областей, бывшем директоре государственного предприятия и директоре частного предприятия.

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Действия всех четырех человек были квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (статья 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным следствия, в 2016-2019 годах народный депутат Украины, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра одной из областей, разработал схему завладения земельными участками общей площадью 323 га, которые находились в постоянном пользовании госпредприятия.

"Согласно преступному замыслу, директор госпредприятия должен был отказаться от права пользования землей и обратиться в ГУ Госгеокадастра области с соответствующим заявлением. После прекращения права пользования руководитель ГУ Госгеокадастра области выдал земельные участки заранее определенным физлицам, которые впоследствии продали их компании, подконтрольной организатору схемы. В результате таких действий государству причинено более 123 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате из группы "Доверие" Роберте Горвате.

НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича

Как сообщал УНИАН, ранее НАБУ заявило об объявлении в розыск народного депутата Украины Ярослава Дубневича. Отмечалось, что он не прибыл в Бюро для сообщения ему о подозрении.

В НАБУ отметили, что 10 октября народному депутату было сообщено о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Он является шестым подозреваемым в этом деле. Другим участникам схемы о подозрении сообщили в 2018 и 2020 годах.

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