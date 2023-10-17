Ранее он был обвиняемым по делу о завладении 93 млн грн "Укрзализныци".

Народный депутат Украины Ярослав Дубневич объявлен в розыск. Действия нардепа квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины. При этом отмечается, что он объявлен в розыск, поскольку нардеп не прибыл в НАБУ для сообщения ему о подозрении.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины. В сообщении отмечается, что 10 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

При этом отмечается, что он является шестым подозреваемым в рамках этого дела. "Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года (эпизод о хищении газа на 1,4 млрд грн) и в августе 2020 года (эпизод о хищении газа на 729,8 млн грн)", - отмечают в НАБУ.

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В НАБУ отмечают, что по версии следствия, в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) на общую сумму более 2,1 млрд грн.

В сообщении сказано, что вследствие завладения природным газом доходность производства электроэнергии Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 100% (против 3-5%, заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на основании представленных указанными ТЭЦ документов и обоснований). По мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили незаконный доход (сверхприбыли) в сумме более 3,5 млрд грн.

Отмечается, что в течение 2013-2018 годов народный депутат организовал легализацию (отмывание) части указанных средств на сумму более 450 млн грн путем перевода на счета подконтрольной ООО и компаний-нерезидентов, в том числе зарегистрированных в кипрской Республике и на Маршалловых Островах, их смешивания и маскировки и в конце концов возвращения в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовском регионе.

В НАБУ напомнили, что Дубневич ранее был обвиняемым по делу НАБУ и САП о завладении 93 млн грн "Укрзализныци".

Что известно о депутате Дубневиче

Народный депутат страны Ярослав Дубневич входит в состав депутатской группы "За майбутнє". В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 120 округу (Львовская область). Согласно аналитике Честно, Ярослав Дубневич вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва, так как пропустил 75% голосований в промежутке с начала 2022 года и до мая 2023 года.

22 апреля 2020 года антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу Дубневича и тендеров "Укрзализныци", и передала материалы уголовного производства на ознакомление фигурантам.

Дубневич был арестован с правом внесения залога в 90 миллионов гривень, который был внесен. 8 ноября 2019 года народный депутат вышел из СИЗО.

31 октября 2019 года Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Ярослава Дубневича по уголовному делу о присвоении денег "Укрзализныци".

Объявление депутатов в розыск

В марте 2023 года ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова. Его обвиняют в недекларировании активов на 88 миллионов гривен.

2 августа 2023 года стало известно о том, что НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского - фигуранта дела о "золотом мандарине". прекращения иммунитета бывший нардеп покинул территорию Украины.

5 сентября 2023 года стало известно о том, что экс-нардепа Рабиновича объявили в розыск. Бывший народный избранник скрывается от Государственного бюро расследований.

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